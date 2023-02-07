В Мурманской области стартует заявочная кампания на получение новых грантов регионального правительства

7 февраля Министерство культуры Мурманской области начинает приём документов на новые направления грантовой поддержки.

Напомним, что с этого года впервые будет оказана поддержка индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, занятым в сфере культуры и искусства. Предлагаемые идеи должны отражать современный дух Кольского Заполярья и Арктического региона, укреплять позитивный имидж Мурманской области, а также уделять внимание гармоничному развитию каждого северянина и разнообразию культурной жизни региона.

На гранты до 400 тысяч рублей смогут претендовать творческие стартапы, которые смогут создать востребованные у жителей региона творческие продукты и услуги, обеспечивающие предпринимателям стабильный доход в долгосрочной перспективе. Информацию о подаче заявок и условиях предоставления грантов можно найти на сайте Минкульта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ещё одна мера поддержки рассчитана на некоммерческие организации, деятельность которых направлена на сохранение, развитие и популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Мурманской области – саамов. Субсидия поможет провести аналитико-исследовательскую работу и создать методические рекомендации по символьной кодификации материальной и нематериальной культуры коренного населения, её размер – 1 млн рублей. О том, как получить грант, можно узнать на сайте Министерства культуры Мурманской области.

Поддержка творческих инициатив – важная часть регионального плана «На Севере – жить», который призван в том числе стимулировать северян проявлять свои способности и становиться активными сотворцами яркой культурной жизни Кольского Заполярья. Напомним, что сейчас также принимаются заявки на грант для молодых кинематографистов, для любительских формирований и клубов, а также для творческих союзов.

Информацию обо всех действующих региональных мерах поддержки культурных проектов и инициатив можно найти на сайте ведомства в разделе «Гранты».

Фото: https://gov-murman.ru