В Мурманской области стартуют дни предпринимательства

В планах – порядка 120 мероприятий, который пройдут во всех муниципалитетах региона.

Губернатор Андрей Чибис во время оперативного совещания подчеркнул, что несмотря на санкционное давление и сложности Мурманская область остаётся привлекательным регионом для ведения бизнеса. Развитие малого и среднего предпринимательства одно из приоритетных направлений народной программы «На Севере – жить!».

В 2026 году комплексная поддержка малого и среднего бизнеса в Мурманской области включает предоставление льготных микрозаймов, продвижение региональных брендов и другие мероприятия. И конечно, в числе наиболее востребованных остаётся грантовая поддержка.

Так, за время действия программы «Губернаторский старт» поддержку получили 193 проекта на общую сумму свыше 230 млн рублей.

Однако на прошлой неделе в сети появились комментарии от участников по поводу несовершенств в системе принятия заявок. Эта тема была вынесена на оперативное совещание в правительстве региона.

Глава региона поблагодарил предпринимателей за активную жизненную позицию и подчеркнул: такая ситуация недопустима, учитывая, что конкурс – реальный шанс для развития городов, посёлков и ЗАТО.

«Система должна быть прозрачной, понятной, а со стороны профильного ведомства и оператора конкурса – регионального инновационного бизнес-инкубатора – оказана необходимая поддержка», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам обсуждения профильным ведомствам даны поручения по донастройке системы приёма заявок. В преддверии Дней предпринимательства эта работа особенно актуальна – участники смогут не только получить новые знания, но и напрямую обсудить механизмы получения государственной поддержки с учётом предстоящих изменений.

Подробнее по теме доложила министр туризма и предпринимательства нашего региона.

