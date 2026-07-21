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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.26 17:30

В Мурманской области стартуют конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда»

Приём заявок будет открыт на портале «Наш Север» с 1 по 20 августа. Мероприятия реализуются в регионе с 2021 года в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Заявки для участия в конкурсе «Народный тренер» могут подать северяне старше 18 лет, имеющие профильное образование в сфере физической культуры и спорта и осуществляющие физкультурно-спортивную работу с населением бесплатно, отдельно от основной профессиональной деятельности.

Победители и призёры конкурса «Народный тренер» будут награждены денежными сертификатами: 1 место – 150 тысяч рублей; 2 место – 125 тысяч рублей; 3 место – 100 тысяч рублей.

К участию в конкурсе «Народная команда» допускаются вновь сформированные либо существующие любительские команды по командным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, которые собственными силами проводят тренировки на спортивных объектах региона. Члены команды не должны состоять в профессиональных спортклубах Мурманской области и Российской Федерации, а также в спортивных лигах.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в конкурсе «Народная команда», будут награждены денежными сертификатами на 200 тысяч рублей, 175 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно.

В этом году оценка участников будет осуществляться по двум критериям: народное голосование на портале «Наш Север»; оценка конкурсной комиссией видиовизитки и отчётов о проведенных тренировках. Итоговый рейтинг будет сформирован путём сложения баллов, полученных по результатам народного голосования, и баллов, начисленных конкурсной комиссией.

Подробную информацию и методическую поддержку можно получить в спортивных комитетах муниципальных образований региона. Тренировки в рамках проектов будут проводиться с 1 сентября по 30 ноября, с 20 по 30 ноября – пройдет открытое народное голосование на портале «Наш Север». Итоги конкурса подведут в декабре 2026 года.

Подробная информация о конкурсах опубликована в положениях на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области.

Конкурсы проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, развития массового спорта и приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571429/#&gid=1&pid=1

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