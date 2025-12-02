Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова анонсировала расширение по поручению губернатора Андрея Чибиса новогодних конкурсов. В преддверии праздника в Мурманской области стартуют новогодние конкурсы для муниципалитетов, предпринимателей и УК.

«Первое направление, уже знакомое для муниципалитетов – это «Новогоднее оформление дорожно-коммунальной техники». Принять участие очень просто. Для этого нужно снять новогодний видеоролик с тематическим новогодним оформлением дорожно-коммунальной техники и разместить его на официальной странице администрации с хештегом #насевересиять2026 до 20 декабря. Далее до 28 декабря будет осуществляться конкурсный отбор на региональном уровне. И 29 декабря будет определен победитель. За самый оригинальный и просматриваемый видеоролик муниципалитет получает в качестве приза одну единицу техники для того, чтобы свои города содержать в порядке. Конкурс стартует сегодня», – сообщила министр.

Второе направление «Новогоднее оформление дворовых территорий». Для того чтобы стать участником конкурса жителям, совместно с управляющими компаниями, предлагается оформить свой двор в праздничную тематику для создания новогодней атмосферы. Преимуществом будет являться наличие новогодней ели.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап: отбор муниципалитетами, второй этап: на региональном уровне. В Североморске порядок отбора уже существует, поэтому для определения номинантов рекомендуется руководствоваться именно им. Для тех городов, где подобный конкурс проводится впервые, до 15 января муниципалитетами принимаются заявки от управляющих компаний посредством направления фото, с указанием адреса двора, на официальную страницу администрации «ВКонтакте» в личные сообщения. Далее муниципалитетами определяется не более трех номинантов и публикуется на официальных страницах администраций с хештегом #насевереновыйгод2026. На региональном уровне будет произведен отбор до 26 января. За самое оригинальное оформление, с привлечением как можно больше жителей в участии, направится по 1 млн рублей на благоустройство двора в 2026 году. Всего три двора-победителя, которые будут объявлены 2 февраля.

Третий конкурс «Новогоднее оформление объектов предпринимательства». Чтобы поучаствовать в конкурсе юридическим лицам или ИП предлагается для создания новогодней атмосферы на улицах городов тематически оформить витрины, входные группы и интерьеры с использованием элементов подсветки и символа наступающего года. Конкурс также проводится в два этапа: на муниципальном и региональном уровнях.

В ряде муниципалитетов ежегодно проводится конкурс среди предпринимателей. Поэтому отбор на муниципальном уровне будет производиться в Мурманске, Североморске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Александровске, Терском, Ковдорском, Печенгском округах согласно действующим положениям. Для тех городов, где подобный конкурс проводится впервые, до 15 января принимаются заявки посредством направления фото с указанием наименования юридического лица или ИП, на официальную страницу администраций «ВКонтакте» в личные сообщения. Далее муниципалитетами определяется не более 3 номинантов и публикуется также на официальных страницах администраций с хештегом #насеверепраздник2026. За самое атмосферное оформление победители получат по 1 млн рублей в 2026 году. Всего 3 победителя-предпринимателя, которые будут объявлены 2 февраля.