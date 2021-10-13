В Мурманской области статус резидента Арктической зоны РФ получили уже 80 компаний

В Мурманской области зарегистрировано уже 80 резидентов Арктической зоны РФ. Преференции получили ещё две компании: ООО «Полюстранс» и ООО «АРТЖАН».

Инвестиционный проект компании «Полюстранс» предусматривает строительство пункта аренды грузового транспорта с собственной станцией технического обслуживания в Мурманске. Инвестор вложит 3 миллиона рублей и создаст семь новых рабочих мест.

Компания «АРТЖАН» построит в Мончегорске банный комплекс, включающий в себя хамам и бассейн. Согласно бизнес-плану, услугами комплекса смогут воспользоваться до 15 тысяч человек в год. Инвестиции в проект составляют 30 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест.

«Мурманская область сохраняет лидерство по числу резидентов Арктической зоны. 80 компаний инвестируют в регион более 94,5 миллиарда рублей и создадут 2549 новых рабочих мест», - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.