В Мурманской области стоимость единого социального проездного билета снижена вдвое для детей из многодетных семей, об этом в ходе оперативного совещания объявил глава региона Андрей Чибис.

«Поддержка многодетных семей – важное направление работы правительства Мурманской области. Для детей из многодетных семей мы в 2 раза снижаем стоимость единого социального проездного билета – сокращаем с 700 до 350 рублей. Прошу коллег все необходимые нормативные документы оперативно принять и отрегулировать, чтобы с июня месяца все чётко заработало», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также напомнил, что стоимость будет актуальна для ребят не старше 23 лет, обучающихся на очной форме, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/