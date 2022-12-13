В Мурманской области стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в конце октября увеличилась на 9,4%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области индекс потребительских цен в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары – 100,8%, непродовольственные товары – 100,2, услуги – 100,8%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в конце октября 2022 года составила 6805,79 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,1%, с начала года – на 7,8%.

Цены на непродовольственные товары в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,2%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в конце октября 2022 года составила 23241,58 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем возросла на 1,1%, с начала года – на 9,4%.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/