В Мурманской области стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц в октябре 2024 года увеличилась на 12,2%

Мурманскстат опубликовал отчёт о социально-экономическом положении Мурманской области в январе-октябре 2024 года. Как отмечено в документе, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц по Мурманской области в октябре 2024 года составила 8124,35 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, с начала года – на 12,2%.

Цены на непродовольственные товары в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 0,5%. Цены и тарифы на услуги в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 2,5%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчёте на месяц по Мурманской области в октябре 2024 года составила 26620,23 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,9%, с начала года – на 7,6%.