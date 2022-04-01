В Мурманской области стоматологу-ортодонту готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что прямо сейчас ищут стоматолога-ортодонта и предлагают зарплату до 500000 рублей на руки.

Работодатель ожидает, что будущий специалист имеет высшее образование по специальности «Стоматология», опыт работы не менее 3 лет, а также портфолио законченных случаев.

В обязанности будущего сотрудника войдёт проведение комплексных консультаций, ортодонтическое лечение пациентов по современным стандартам, владение различными видами техник. Стоматологу-ортодонту предстоит вести медицинскую документацию и карты ортодонтического пациента.

Среди условий компания обещает достойную заработную плату, плотную запись пациентов, обучение за счёт компании, скидки для сотрудников и их родственников на услуги клиники. Интересно, что для иногородних работодатель предлагает оплату аренды квартиры на период испытательного срока.