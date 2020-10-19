В Мурманской области сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях региона уменьшилась почти на 8%

По сведениям организаций Мурманской области (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 октября 2020 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 30,7 млн рублей и по сравнению с уровнем на 1 сентября текущего года уменьшилась на 2,6 млн рублей (на 7,7%).

Как сообщает Мурманскстат, вся задолженность образовалась по причине отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов. Наибольшая сумма отмечена в организациях, расположенных в ЗАТО Александровск, Ковдорском и Терском районах. Из шести организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности, четыре находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 98,5% всей задолженности по заработной плате (на 1 сентября 2020 года – 99,0%).

Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 777 человек, в том числе в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, в строительстве – 134, на транспорте – 14 человек. В среднем одному работнику организаций, имевших просроченную задолженность, не выплачено 39476 рублей зарплаты.