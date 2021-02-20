В Мурманской области существенных изменений в погоде не ожидается



Как сообщает Мурманское УГМС, 20 и 21 февраля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт слабый снег, преобладающая температура воздуха ночью -25-30° в центральных районах местами -33-40°, днём -17-22° в отдельных районах -25-30°.

22 февраля существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 20 февраля, будет переменная облачность. Местами снег, туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью и утром -25-30°, на востоке и в центральных районах -35-40°, на крайнем севере -20-25°, днём -16-21°, местами -25-30°. Гололедица.

Предупреждение

В ночные и утренние часы на востоке и в центральных районах Мурманской области ожидается сильный мороз - минимальная температура воздуха -35-40°.