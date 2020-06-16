В Мурманской области существенных осадков не ожидается

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 июня Мурманская область, как и ожидалось, находилась под влиянием антициклона и в тёплой воздушной массе. Днём воздух прогревался 13 июня до +18+27°, 14 июня до +25+29°. 15 июня, после прохождения холодного атмосферного фронта с Баренцева моря, температура воздуха, начиная с севера области, начала понижаться.

16 июня по Мурманской области сохранится прохладная погода.

17 июня на Кольский полуостров с севера Норвежского моря распространится антициклон: существенных осадков не ожидается, днём температура воздуха составит +12+17°, на юге до +22°.

Сегодня, 16 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный - западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°, на юге области до +18°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

16-19 июня по Мурманской области ожидается IV-V региональный класс пожарной опасности.