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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 15:30

В Мурманской области свыше 2500 одарённых северян – 143% от планового показателя нацпроекта «Молодёжь и дети»

В Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети» создают условия для развития талантов, повышения уровня образования и профориентации учащихся. Итоги работы за первое полугодие 2025 года были озвучены 29 июля на заседании регионального правительства.

«Национальный проект «Молодёжь и дети», а также региональный план «На Севере – жить!» – это не просто набор мероприятий, а стратегический курс на формирование успешного будущего. Мы системно модернизируем образовательную инфраструктуру, раскрываем профессиональные ориентиры учащихся и создаём комфортную среду, где каждый юный талант может найти свою траекторию для роста и развития. Особой гордостью стали итоги первого полугодия: 2580 молодых северян – победители и призёры олимпиад и конкурсов, обладатели именных стипендий и премий Президента и правительства России – продемонстрировали выдающиеся способности и достижения. Этот результат – 143% от планового показателя – говорит об эффективности нашей совместной работы. И каждое такое достижение – не только личный успех, но и весомый вклад в интеллектуальный потенциал Мурманской области» – прокомментировала заместитель губернатора Анна Головина.

Кроме того, в этом году 694 молодых специалиста сдали демонстрационный экзамен профильного уровня в рамках программы «Профессионалитет» – по этому показателю регион также работает с опережением, выполнено 112% от плана. Почти 77 тысяч учеников воспользовались услугами дополнительного образования.

Обеспечение экономики региона квалифицированными кадрами и построение успешной карьеры для молодёжи – приоритетная задача стратегического плана «На Севере – жить!». До 2031 года совместно с индустриальными партнёрами в колледжах подготовят почти шесть тысяч специалистов, не менее 85% выпускников будут трудоустроены.

«В этом году на развитие образовательной инфраструктуры направлено более 4 млрд рублей, треть средств выделена из областного бюджета, 1,3 млрд рублей вложены индустриальными партнёрами. У нас действуют уникальные меры поддержки для студентов МАУ, учащихся колледжей, молодых талантов и педагогов. Наша общая цель – дать школьникам и студентам качественное образование, чтобы они учились, жили и работали в Арктике», – отметила заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая.

Так, в рамках программы «Земский учитель» в этом году в регион будет привлечено шесть педагогов, каждому из них полагается выплата в размере 1 млн рублей. Сейчас ведётся работа по заключению трудовых договоров между претендентом и общеобразовательной организацией.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551128/#&gid=1&pid=4

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