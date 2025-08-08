В Мурманской области тарифы на услуги ЖКХ останутся льготными

Традиционно в Мурманской области, как и по всей России, с 1 июля выросли тарифы на коммунальные ресурсы и, соответственно, плата граждан за коммунальные услуги, но исключительно в рамках предельных индексов. Учитывая, что реальный рост расходов ресурсоснабжающих организаций гораздо выше утверждённых показателей, тарифы на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение, газ установлены ниже экономически обоснованной величины и являются льготными, а недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций компенсируются из средств областного бюджета.

«Прогнозный размер субсидий составляет более 12 млрд рублей. Принятое решение позволяет снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением. Например, средний платёж за коммунальные услуги в 3-комнатной квартире с учётом ограничения составляет 10914 рублей в месяц. А в случае отмены ограничения и субсидирования ресурсоснабжающих организаций за счёт средств бюджета, платёж мог бы составлять до 57 тысяч рублей в месяц», — пояснила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Индекс изменения платы граждан в среднем по Мурманской области установлен правительством РФ в размере 15%. Важно отметить, что повышение тарифов направлено на развитие сферы ЖКХ Мурманской области и сохранение предоставления качественных коммунальных услуг для потребителей.

Напомним, с 2016 года, благодаря правительству Мурманской области, удавалось сдерживать повышение платы за коммунальные услуги на уровне ниже среднего, однако в течение текущего года отмечался значительный рост оплаты труда (МРОТ), неоднократный рост ключевой ставки Банка России, грузоперевозок, стоимости промышленной продукции, и, конечно, мазута. Всё это напрямую влияет на рост расходов организаций коммунального комплекса, в том числе на приобретение и доставку материалов для модернизации, ремонта и технического обслуживания инженерных коммуникаций.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области напоминает, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребления, определяемого по показаниям приборов учёта. При их отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифа на соответствующий коммунальный ресурс.

На официальном сайте комитета размещён «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан. Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефону 8 (8152) 48-78-01.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчёта и внесения платы за коммунальные услуги возложен на Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Министерством труда и социального развития Мурманской области обеспечены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан.