Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.08.25 10:00

В Мурманской области тарифы на услуги ЖКХ останутся льготными

Традиционно в Мурманской области, как и по всей России, с 1 июля выросли тарифы на коммунальные ресурсы и, соответственно, плата граждан за коммунальные услуги, но исключительно в рамках предельных индексов. Учитывая, что реальный рост расходов ресурсоснабжающих организаций гораздо выше утверждённых показателей, тарифы на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение, газ установлены ниже экономически обоснованной величины и являются льготными, а недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций компенсируются из средств областного бюджета.

«Прогнозный размер субсидий составляет более 12 млрд рублей. Принятое решение позволяет снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением. Например, средний платёж за коммунальные услуги в 3-комнатной квартире с учётом ограничения составляет 10914 рублей в месяц. А в случае отмены ограничения и субсидирования ресурсоснабжающих организаций за счёт средств бюджета, платёж мог бы составлять до 57 тысяч рублей в месяц», — пояснила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Индекс изменения платы граждан в среднем по Мурманской области установлен правительством РФ в размере 15%. Важно отметить, что повышение тарифов направлено на развитие сферы ЖКХ Мурманской области и сохранение предоставления качественных коммунальных услуг для потребителей.

Напомним, с 2016 года, благодаря правительству Мурманской области, удавалось сдерживать повышение платы за коммунальные услуги на уровне ниже среднего, однако в течение текущего года отмечался значительный рост оплаты труда (МРОТ), неоднократный рост ключевой ставки Банка России, грузоперевозок, стоимости промышленной продукции, и, конечно, мазута. Всё это напрямую влияет на рост расходов организаций коммунального комплекса, в том числе на приобретение и доставку материалов для модернизации, ремонта и технического обслуживания инженерных коммуникаций.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области напоминает, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребления, определяемого по показаниям приборов учёта. При их отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифа на соответствующий коммунальный ресурс.

На официальном сайте комитета размещён «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан. Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефону 8 (8152) 48-78-01.

Государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчёта и внесения платы за коммунальные услуги возложен на Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Министерством труда и социального развития Мурманской области обеспечены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области продолжилось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области тарифы на услуги ЖКХ останутся льготными-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»