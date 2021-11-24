В Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7%

На заседании областного оперативного штаба и.о. главы Роспотребнадзора Мурманской области Александр Сергеев сообщил, что по результатам 46-й недели года темп заболеваемости коронавирусом в регионе снизился на 7% по сравнению с 45-й неделей.

«Этому, безусловно, поспособствовали введение дополнительных нерабочих дней и более длительных осенних каникул у школьников. Немаловажную роль в замедлении эпидпроцесса сыграли проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, а также введение ограничений при посещении организаций и учреждений», – отметил и.о. главного санитарного врача.

В возрастной структуре заболевших снизилась доля детей – с 12,6% на 45-й неделе до 11,8% на 46-й.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, самый высокий показатель заболеваемости остается в возрастной группе 65 лет и старше. При этом темп регистрации новых случаев в этой группе снизился по сравнению с прошлой неделей на 15,8%.

По информации Роспотребнадзора, из числа заболевших только в 3% случаев в эпиданамнезе были сведения о проведенной вакцинации.

«Для изменения тенденции в сторону уменьшения заболеваемости среди старшей возрастной группы необходимо и дальше проводить работу по повышению охвата вакцинацией», – сказал Александр Сергеев.