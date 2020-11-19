В Мурманской области температура воздуха будет постепенно понижаться

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни ожидается смещение активного атлантического циклона через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается мокрый снег, снег, наиболее интенсивный днём 19 ноября и ночью 20 ноября.

20 и 21 ноября местами сильный порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно понижаться.

Сегодня, 19 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки. Днём снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Днём местами гололедица.