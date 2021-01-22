В Мурманской области температура воздуха ночью местами опустится до -35-38°

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Позволю себе выразить свое мнение и мнение моих коллег по работе и общей борьбе. Я и мои коллеги по работе и общей борьбе ВОЗМУЩЕНЫ этим фактом! Мы не верим словам директора компании перевозчика госп Комментарий к новости: В Мурманске сгорели 11 маршруток. Такое уже в истории города было

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска, большой От имени всего коллектива ОУ хочу сказать слова благодарности коллективу ММБУ «УДХ»! Я, мои коллеги по работе и общей борьбе, работники ОУ и, конечно, же учащиеся каждый день "оцениваем" работу ММБУ Комментарий к новости: Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме