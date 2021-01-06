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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.21 08:00

В Мурманской области температура воздуха ночью опустится до -20-27°

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-8 января погоду Кольского полуострова будет определять поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-27°, днём -7-12° в отдельных районах -15 -20°.

Сегодня, 6 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный слабый, на севере области умеренный. Температура воздуха ночью -12 -17°, местами -20 -25°, днём -7-12°, местами -16-21°. Гололедица.

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