В Мурманской области температура воздуха прогреется до +20°

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 и 27 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается тёплая погода, днём на большей части территории воздух прогреется до +14+20°.

Сегодня, 26 мая, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами до +10°, днём +15+20°.

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