В Мурманской области теперь будут ярче отмечать День многодетных семей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера участники заседания правительства Мурманской области, посвящённого вопросам демографии и поддержки семей, предложили более заметно отмечать День многодетной семьи. В России он отмечается 21 декабря.

Как сообщила заместитель губернатора Александра Кондаурова, в Мурманской области за последние семь лет число таких семей выросло на 3700. Это рост на 45 процентов по сравнению с 2019 годом.

Губернатор Андрей Чибис поддержал внимание к дате. Он подчеркнул, что устойчивый рост числа многодетных семей требует постоянного развития инфраструктуры и адресной помощи.

«Наши ЗАТО — в числе лидеров по числу многодетных семей. Видяево, Александровск, Печенгский округ, Североморск и Заозёрск вошли в топ муниципалитетов с самой высокой долей многодетных на 1000 жителей. И это не случайность, а результат системной поддержки. При рождении первого ребенка семьи получают выплаты, которые в сумме превышают 1 млн рублей. А благодаря реновации ЗАТО меняются сами города: появляются новые дома, благоустроенные дворы и современные социальные объекты», — подчеркнул Андрей Чибис.

В Мурманской области для многодетных семей действует региональный материнский капитал при рождении третьего и каждого последующего ребёнка, земельные сертификаты или выплаты на улучшение жилищных условий, скидки на оплату ЖКХ, ежегодные выплаты ко Дню знаний и полная компенсация стоимости обучения по программам среднего профессионального образования. Продолжается расширение сети семейных пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ», где проходят консультации, лекции и семейные мероприятия. За этот год пространства посетили уже 25833 раз и состоялось 786 мероприятий, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571949/#&gid=1&pid=1