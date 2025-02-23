В Мурманской области торжественно отмечают День защитника Отечества

Во флотской столице в День защитника Отечества североморцы отдают дань памяти героям былых времен и поддерживают воинов, находящихся в зоне проведения спецоперации. В 9.00 на мысе Алыш под гимн страны был поднят российский триколор.

В церемонии приняли участие представители Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, представители общественного движения «Волонтёры Победы» и активисты «Движения Первых».

Продолжились мероприятия на Приморской площади. У подножия памятника «Героям североморцам − защитникам Советского Заполярья» во время памятного митинга зажгли Огонь Памяти и возложили цветы.

А в Мурманске 23 февраля у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также командование Северного флота, представители областного правительства, администрации Мурманска, Мурманской областной Думы, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, участники СВО, общественность и молодёжь.

«Дорогие друзья, товарищи! День защитника Отечества стал поистине всенародным праздником. Сегодня мы говорим особые слова благодарности, вспоминая все поколения защитников Родины. И, конечно, отдаём особую дань памяти и уважения солдатам, победившим в Великой Отечественной войне. Сегодня наши мужчины, воспитанные этим подвигом, с честью сражаются за родную землю, отстаивая суверенитет и безопасность страны, нашего Севера. Я поздравляю всех с 23 февраля, с праздником мужества, силы духа, доблести и чести!» – в приветственном слове сказал губернатор.

С Днём защитника Отечества северян также поздравил заместитель командующего Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом Игорь Курочкин.

«Читая поздравления, которые приходят сегодня в адрес командования флотом, наших военнослужащих, обратил внимание на одну строчку, в которой было сказано, что события последних лет четко показали, кого в этот день нужно поздравлять. Это не праздник просто мужчин, а это день тех людей, которые сегодня, как и в прошлые годы нашей истории, защищали и продолжают защищать свое Отечество. В районах специальной военной операции личный состав демонстрирует мужество и героизм. И в этот день я желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности в победе», – отметил контр-адмирал Игорь Курочкин.

В торжественном митинге принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, который отметил, что сегодня День защитника Отечества объединяет поколения россиян, которые в разные этапы истории проявили пример верности долгу и патриотизма:

— Доблесть и мужество российского воинства навсегда вписаны в историю страны. В год 80-летия Великой Победы и защитника Отечества мы выражаем особую признательность ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам Заполярья, всем, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности государства и защиту его суверенитета. Мы чествуем тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает независимость и будущее России, достойных наследников победителей. Поздравляю всех, кто служит народу, своей стране и в любую минуту готов выполнить приказ Отчизны.

Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за защиту советского Заполярья, и возложили цветы к Вечному огню в знак глубокой благодарности всем, кто сражался за Родину.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Президент России Владимир Путин объявил 2025 год – Годом защитника Отечества. Это решение имеет особую значимость в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во всех муниципалитетах Мурманской области в эти дни проходят культурные мероприятия, посвященные 23 февраля. Всего запланировано более 230 различных мероприятий, направленных на укрепление патриотизма и сохранение исторической памяти.

А вечером 23 февраля небо над Мурманском и Североморском озарят яркие залпы салюта. Напомним, салют проводится традиционно в честь Дня защитника Отечества в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/