В Мурманской области транспортная «Карта 51» меняет облик в рамках Десятилетия науки и технологий

Сервис региональной идентификации и оплаты транспортных услуг «Карта 51» объявил о введении нового дизайна своей карты, приуроченного к проведению в России Десятилетия науки и технологий. Это мероприятие стало частью стратегии популяризации научных достижений и технологического прогресса среди населения Мурманской области.

«Мы всегда стремимся создавать удобные и понятные сервисы для наших жителей и гостей региона. Новый дизайн «Карты 51» символизирует интеграцию современных технологий и природной красоты Арктики. Переосмысление визуального облика отражает приверженность Мурманской области развитию цифровой экономики и научной среды», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

На территории региона «Карта 51» реализуется с 2017 года. За это время её держателями стали свыше 6 тысяч человек.

«Для комфортного проезда в общественном транспорте на «Карту 51» установлен чип, на который можно записать проездной билет на месяц или использовать её как электронный кошелек, внося любую сумму. Отличие «Карта 51» от Единой карты жителя Мурманской области заключается в том, что «Карта 51» является нефинансовой и подойдёт тем, кто не хочет оформлять банковскую ЕКЖ», – пояснила министр.

Оформить «Карту 51» также могут гости региона, ведь туристам недоступно оформление карты жителя, поскольку у них нет прописки в Мурманской области.

Карта продаётся в киосках АО «Электротранспорт», которые установлены на остановках общественного транспорта. В настоящий момент стоимость составляет 250 рублей.

«По тарифу электронного кошелька разовая поездка на городском транспорте по «Карте 51» стоит 41 рубль. Обслуживание карты бесплатное, пополнение доступно как в отделениях «Почты России», мурманских киосках «Электротранспорт», так и онлайн», – сообщила Елена Семенова.

Сейчас оператор проекта – ОАО «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» – ведёт работу по запуску продажи «Карты 51» на маркетплейсах, чтобы путешественники могли оформить её уже на этапе планирования поездки в Мурманскую область.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, Десятилетием науки и технологий в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 2022 года в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны объявлены 2022–2031 годы.

https://gov-murman.ru/info/news/552655/#&gid=1&pid=1