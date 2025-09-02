ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.25 12:30

В Мурманской области транспортная «Карта 51» меняет облик в рамках Десятилетия науки и технологий

Сервис региональной идентификации и оплаты транспортных услуг «Карта 51» объявил о введении нового дизайна своей карты, приуроченного к проведению в России Десятилетия науки и технологий. Это мероприятие стало частью стратегии популяризации научных достижений и технологического прогресса среди населения Мурманской области.

«Мы всегда стремимся создавать удобные и понятные сервисы для наших жителей и гостей региона. Новый дизайн «Карты 51» символизирует интеграцию современных технологий и природной красоты Арктики. Переосмысление визуального облика отражает приверженность Мурманской области развитию цифровой экономики и научной среды», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

На территории региона «Карта 51» реализуется с 2017 года. За это время её держателями стали свыше 6 тысяч человек.

«Для комфортного проезда в общественном транспорте на «Карту 51» установлен чип, на который можно записать проездной билет на месяц или использовать её как электронный кошелек, внося любую сумму. Отличие «Карта 51» от Единой карты жителя Мурманской области заключается в том, что «Карта 51» является нефинансовой и подойдёт тем, кто не хочет оформлять банковскую ЕКЖ», – пояснила министр.

Оформить «Карту 51» также могут гости региона, ведь туристам недоступно оформление карты жителя, поскольку у них нет прописки в Мурманской области.

Карта продаётся в киосках АО «Электротранспорт», которые установлены на остановках общественного транспорта. В настоящий момент стоимость составляет 250 рублей.

«По тарифу электронного кошелька разовая поездка на городском транспорте по «Карте 51» стоит 41 рубль. Обслуживание карты бесплатное, пополнение доступно как в отделениях «Почты России», мурманских киосках «Электротранспорт», так и онлайн», – сообщила Елена Семенова.

Сейчас оператор проекта – ОАО «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» – ведёт работу по запуску продажи «Карты 51» на маркетплейсах, чтобы путешественники могли оформить её уже на этапе планирования поездки в Мурманскую область.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, Десятилетием науки и технологий в Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 2022 года в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны объявлены 2022–2031 годы.

 

 

https://gov-murman.ru/info/news/552655/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области выросли на 1,8%-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»