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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.24 15:15

В Мурманской области транспортная карта будет действовать бессрочно для льготников

В положение о едином социальном проездном билете внесли изменения. Граждане из льготных категорий продолжат пользоваться привычной транспортной картой.

Ранее срок действия карты ограничивался 1 января 2025 года, однако теперь она будет действовать бессрочно. В случае, если карта придёт в негодность или будет утеряна, пользователь получит карту нового образца.

«Это решение касается значительного числа граждан, которые пользуются единым социальным проездным билетом в виде транспортной карты. Теперь пользователи могут не беспокоиться о необходимости замены карты после указанной даты, а просто продолжать ею пользоваться до тех пор, пока она остается в рабочем состоянии», – уточнили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в дальнейшем для пользователей предусмотрена выдача Единой карты жителя. Это нововведение направлено на упрощение процесса пользования общественным транспортом для льготников и улучшение качества обслуживания в регионе.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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