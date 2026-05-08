В Мурманской области «тревожные кнопки» теперь выдают в восьми муниципалитетах

В Мурманской области продолжается работа по внедрению системы экстренного оповещения для пожилых людей и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода. На сегодняшний день «тревожные кнопки» получателям долговременного ухода выдают в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Мурманске, Кольском и Ловозерском округах.

При нажатии кнопки устройство обзванивает родственников, соцработника и диспетчерскую службу. Помощь придёт, даже если человек не может воспользоваться телефоном. Предусмотрено три типа устройств: стационарный блок с выносной кнопкой для передвигающихся по квартире, стационарный блок со шнурком для лежачих больных и портативная кнопка в виде браслета, на шнурке или в кармане для активных людей. Стационарные устройства работают даже при отключении электричества — у них есть резервный аккумулятор. Портативные нужно периодически заряжать.

«Тревожная кнопка» даёт человеку уверенность, а родственникам — спокойствие. Получить её могут только те, кто включён в систему долговременного ухода. Если вы или ваш близкий уже получаете соцуслуги на дому — уточните вопрос подключения кнопки в своём комплексном центре социального обслуживания. 

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, проект реализуется в рамках губернаторской программы «Северное долголетие» и национального проекта «Семья».

По вопросу включения гражданина в систему долговременного ухода северяне могут обратиться по телефону Единого контактного центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный), или обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567285/#&gid=1&pid=1

