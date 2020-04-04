В Мурманской области троих нарушителей карантина принудительно госпитализировали решением суда

Это первые судебные иски в регионе против нарушителей самоизоляции. Двое – семейная пара – были в круге контактов с предположительно заражённым человеком. Им было выдано предписание, по которому они должны были быть госпитализированы. Однако супруги грубейшим образом проигнорировали ограничения и отказались ехать в больницу.

Третий нарушитель – женщина, вернувшаяся из туристической поездки на Кубу. Она не ушла на 14-дневный карантин, кроме того, продолжила ходить на работу.

В ходе мониторинга Роспотребнадзором соблюдения режима карантина этими гражданами выяснилось, что все они не соблюдают ограничения, создавая реальную угрозу распространения CОVID-19.

3 апреля в Октябрьском суде Мурманска состоялись заседания по искам в отношении нарушителей самоизоляции. Суд принял решение принудительно изолировать этих граждан. Судебные приставы совместно с сотрудниками скорой помощи проследовали по адресам, где находились нарушители самоизоляции. Их принудительно поместят на карантин в областную больницу им. П.А. Баяндина, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.