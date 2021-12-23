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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.21 11:00

В Мурманской области ТСЖ предоставят субсидию на капремонт многоквартирных домов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об изменениях в Порядок предоставления субсидии региональному Фонду капительного ремонта. Теперь ТСЖ и жильцы смогут сами определить, какой конструктивный элемент их дома необходимо капитально отремонтировать.

«С 1 января 2022 года ТСЖ Мурманской области могут подать заявки на получение субсидии на капитальный ремонт конструктивного элемента многоквартирного дома. Каждый участник вправе подать одну заявку на один вид работ на сумму не более 5 миллионов рублей. После завершения сбора заявок будет сформирован рейтинг многоквартирных домов. Объекты, набравшие больше всего баллов, попадут в список домов, где будет проведен капитальный ремонт», – рассказал о нововведении первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В региональном Минстрое отмечают, что шансов получить высокий балл больше у ТСЖ, созданных после 01.01.2021 года, у которых наибольший процент собираемости взносов на капремонт за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, или размер взноса на капитальный ремонт превышает минимальный установленный. Так же предпочтение отдается многоквартирным домам с наиболее ранними датами ввода в эксплуатацию и последнего проведения капитального ремонта.

На 2022 год на субсидию ТСЖ предусмотрено финансирование в размере 50 млн рублей, отмечает Министерство строительства Мурманской области.

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