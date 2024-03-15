В Мурманской области у работодателей вырос спрос на рабочих сразу на 40%

За последние 30 дней мурманские работодатели разместили более тысячи новых вакансий для рабочих. Это на 40% превышает потребность прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.

Аналитики hh.ru узнали, что у местных компаний сильно вырос спрос на рабочих. Особенно велика потребность в специалистах, имеющих рабочие профессии, у компаний в сфере логистики и перевозок (14% вакансий для рабочих за последнее время), строителей (10%), а также в организациях розничной торговли (7% новых рабочих мест).

За последние 30 дней мурманские работодатели разместили более тысячи новых вакансий для рабочих. Это на 40% превышает потребность прошлогоднюю потребность бизнеса в специалистах, имеющих рабочую профессию.

«Между тем сами соискатели не сильно торопятся массово искать работу. Сейчас на рынке труда Мурманской области находятся почти 2,5 тысячи соискателей-рабочих, что, казалось бы, много. Но с точки зрения соотношения количества резюме на одну вакансию мы видим проявленный кадровый дефицит: лишь два человека на место», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Стал также известен рейтинг самых востребованных рабочих профессий в Мурманской области весной 2024 года. Рейтинг возглавляет профессия водителя (28% или более четырёх сотен новых рабочих мест за месяц). На втором месте по спросу у местных компаний – сервисный инженер, машинист и разнорабочий, их этой весной потребовалось более 320 человек или 8% вакансий на каждую специальность, на третьем месте – кладовщики и электромонтажники (по 7% новых рабочих мест на профессию) (наглядно на диаграмме).

Чаще всего рабочих ищут и приглашают в регионе компании логистического или транспортного сектора (14% или более 230 вакансий приходится именно на эту отрасль). Также активно ищут рабочих строительные компании (10%) и предприятия розничной торговли (7%).

Погоня за кадрами заставляет и повышать среднюю зарплату: на данный момент в среднем рабочим Мурманской области предлагают почти 79 тысяч рублей, что на 18,2 тысячи больше, чем в начале 2023 года.