В Мурманской области у жителей сохраняется тенденция роста к путешествиям внутри страны

По данным Мурманскстата, в 2024 году 113 турфирм Мурманской области предлагали широкий выбор направлений для отдыха и туризма как по регионам России, так и по другим странам мира. Услугами турфирм воспользовались 47,4 тысячи человек, что на 21 процент больше, чем в 2023 году. Реализовано населению почти 18 тысяч турпакетов.

Сохраняется тенденция роста к путешествиям внутри страны. Турфирмы региона отправили 24,2 тысячи отдыхающих в туры по России, из них в наш регион – 20,6 тысячи человек. Более 70 процентов путешествовавших за пределами Мурманской области приобрели путёвки на курорты Краснодарского края. Повышенный интерес к нашему региону традиционно проявили московские туристы – 6,0 тысяч человек принято в Мурманской области, на втором месте – жители Красноярского края – 2,2 тысячи человек. Среди иностранных туристов лидировали граждане Китая – 1,7 тысячи человек.

За рубеж по туристским путёвкам выехали 20,5 тысячи человек, что на 18 процентов больше, чем в 2023 году. Самым востребованным направлением для отдыха и путешествий стала Турция. В тройку популярных зарубежных туров вошли также Египет и Объединённые Арабские Эмираты.