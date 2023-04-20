В Мурманской области участились случаи порчи контейнеров для ТКО

В последние дни в Мурманской области участились случаи вандализма – неизвестные лица жгут пластиковые контейнеры для складирования твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Только за последние сутки в жилом районе Росляково (г. Мурманск) было сожжено 4 контейнера.

Регоператор по обращению с ТКО в Мурманской области обращается с просьбой внимательно относиться к указанному имуществу, так как его выход из строя приводит к серьёзным проблемам в организации вывоза ТКО, в частности, неминуемо и в очень короткие сроки ведёт к захламлению территории. Оперативно заменить испорченные контейнеры не всегда возможно.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», ежедневно на маршруты для вывоза ТКО в муниципалитетах региона выходят более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регоператора. По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в теплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы спецтехника забирает не реже одного раза в неделю – в тёплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».