В Мурманской области учредили премию для талантливых преподавателей в сфере дополнительного образования

В Мурманской области продолжается всесторонняя поддержка талантливых преподавателей, в том числе в сфере дополнительного образования. Для регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» учреждена новая премия. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«250 тысяч рублей получит победитель новой премии, по 100 тысяч рублей – обладатели второго и третьего места, и по 20 тысяч рублей – 20 финалистов регионального этапа конкурса. Также на премии для работников сферы допобразования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в направлении «Развитие дошкольного и общего образования» направим 850 тысяч рублей в этом году», – подчеркнул глава региона.

Губернатор призвал педагогов региона активно принимать участие в конкурсах, сообщает региональное Министерство информационной политики.