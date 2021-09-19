В Мурманской области учредили Региональное отделение Российских студенческих отрядов
В Мурманске на базе Регионального центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив состоялась учредительная конференция Мурманского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Мероприятие организовано региональным комитетом молодёжной политики.
Старт конференции дал руководитель штаба студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа Юрий Комолятов. Участниками конференции стали представители комитета молодёжной политики Мурманской области и Регионального центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив, представители Мурманской областной научной библиотеки, делегаты студенческих педагогических отрядов «Черника», «Большая Медведица», студенческих отрядов проводников «Арктика», «Аляска».
Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, на конференции был избран председатель регионального штаба РСО – Артур Фортес. Командиром регионального штаба стала Полина Иванова.