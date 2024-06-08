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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.24 14:00

В Мурманской области учредили звание «Почётный работник органов местного самоуправления Мурманской области»

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление об учреждении новой награды региона – звания Мурманской области по профессии «Почётный работник органов местного самоуправления Мурманской области». На присвоение звания могут претендовать муниципальные служащие региона, работники органов местного самоуправления, главы и депутаты муниципальных образований, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе.

«Присвоение звания «Почётный работник органов местного самоуправления Мурманской области» станет достойным признанием особых заслуг перед регионом лучших представителей сферы местного самоуправления. Ведь именно ответственный труд работников органов местного самоуправления делает жизнь в муниципальных образованиях Мурманской области благополучной и комфортной», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Участники ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» поддержали идею и порядок присвоения нового звания на майском заседании.

Как отметили в Министерстве внутренней политики Мурманской области, развитие и совершенствование системы местного самоуправления является одним из приоритетов как для регионального, так и для федерального правительства. Важно уделять внимание вкладу работников органов местного самоуправления в развитие территорий региона. Через органы местного самоуправления решаются ключевые вопросы различного уровня, повышается качество жизни населения, оказывается непосредственная поддержка и помощь жителям.

Например, помимо текущей работы, в июне в каждом муниципальном образовании мурманской области проводятся стратегические сессии по обсуждению плана «На Севере – жить», который определит будущее Кольского Заполярья. В дискуссиях участвуют представители власти, профессиональные эксперты, представители общественности, депутаты, исследователи и активисты объединений региона. От качества вовлеченности муниципальной администрации и общественности будет зависеть развитие территории в ближайшей перспективе.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, на портале «Наш Север» организован сбор предложений по корректировке стратегического плана развития региона «На Севере – жить». В специальном разделе «Меняем Север к лучшему» можно оставить предложение об изменении сроков ремонта фасада вашего дома. Для этого нужно перейти по ссылке и заполнить соответствующую форму.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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