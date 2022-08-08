В Мурманской области учредят премию для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Необходимо создать дополнительную мотивацию для ребят. Теперь все победители будут получать единовременную выплату в 200 тысяч рублей, а призеры – по 150 тысяч рублей, как и педагоги-наставники. Поддержку получат и те школьники, которые победили в 2021-2022 учебном году. Таких в регионе трое. Надеюсь, что это ещё больше простимулирует ребят прилежнее учиться, не бояться участвовать и проявлять себя в столь престижном конкурсе», – подчеркнул губернатор.