В Мурманской области учреждён День создания областного совета профсоюзов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис установил новую памятную дату — День создания Мурманского областного совета профессиональных союзов, который будет отмечаться 21 октября. Инициатива была выдвинута профсоюзными организациями региона и поддержана на заседании областной Думы.

Мурманский облсовпроф — крупнейшая общественная организация региона, объединяющая 11 отраслевых и 23 городских и районных профсоюзных объединения. На сегодняшний день в её составе более 50 тысяч членов.

Учреждение памятной даты призвано подчеркнуть вклад профсоюзов в решение социально-трудовых вопросов, укрепить взаимодействие между властью, работодателями и профсоюзными организациями, сохранить историческую память о развитии профдвижения в Заполярье.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, 21 октября 1948 года в Мурманске состоялась первая областная конференция профсоюзов, которая стала точкой отсчёта для создания единого профсоюзного органа. Это решение было принято в соответствии с постановлением 19-го пленума ВЦСПС от 1 октября 1948 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550218/#&gid=1&pid=1