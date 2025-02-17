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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 13:30

В Мурманской области учреждён почётный знак «СВОих не бросаем»

Сегодня на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Чибис сообщил об учреждении почётного знака за оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции «СВОих на бросаем».

«Эта награда станет символом признательности тем, кто своим трудом, добротой и самоотверженностью вносит вклад в общее дело. С самого начала специальной военной операции посылки на передовую отправляют граждане, организации и волонтёры, чтобы наши бойцы чувствовали, что за ними – вся страна. Северяне собирают гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, помогают в госпиталях. Люди разных возрастов и профессий объединяются, чтобы помочь фронту. Всем большое спасибо за это!», – сказал глава региона.

С начала СВО от правительства региона и участников партийного проекта «Север помогает» в зону проведения спецоперации передано более 712 тонн груза. Бойцам отправлены автомобили и мотоциклы, необходимая техника, в том числе системы РЭБ, прицелы ночного видения и бензогенераторы, медикаменты, продукты, а также подарки от неравнодушных жителей. Список груза составлен на основании запросов военнослужащих.

«Планируется, что вручение почётного знака будет приурочено к значимым датам, в частности, ко Дню Победы. Это символично: 2025 год объявлен Президентом России Годом защитника Отечества, также мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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