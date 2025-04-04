В Мурманской области учреждён почётный знак «За оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции «СВОих не бросаем»

В Мурманской области по решению губернатора Андрея Чибиса учреждён почётный знак «За оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции «СВОих не бросаем». Постановление губернатора Мурманской области разработано в целях поощрения жителей региона, внешних особый вклад в общественную и благотворительную деятельность, направленную на помощь Вооружённым Силам Российской Федерации в условиях специальной военной и контртеррористической операций, а также жителям территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской и Курской областей.

Вручение почётного знака будет способствовать дополнительному стимулированию граждан к вовлечению в патриотическое добровольчество, повышение уровня участия в социальных проектах, связанных с поддержкой российских военнослужащих в условиях проведения СВО, будет служить символом уважения и благодарности за помощь тем, кто находится на передовой, а также проживает на новых территориях Российской Федерации.

Вручение почётного знака «За оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции «СВОих не бросаем» будет приурочено к значимым для региона и страны датам.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, с начала спецоперации правительством Мурманской области закуплено и отправлено более 238 тысяч единиц имущества различного назначения для наших защитников, а в рамках проекта «Север помогает» от жителей региона бойцам передано более 712 тонн груза.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/