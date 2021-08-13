В Мурманской области учреждены новые региональные награды – особые знаки «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении»

Губернатор Андрей Чибис подписал постановления об утверждении положений об особых знаках Мурманской области «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении».

Особым знаком «За заслуги в добровольческой деятельности» будут отмечены граждане, осуществляющие волонтерскую деятельность на территории региона и внесшие большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения.

Особым знаком «За заслуги в поисковом движении» будут награждаться участники общественно-государственных и общественных объединений, уполномоченных на проведение поисковой работы, связанной с увековечением памяти защитников Отечества, в том числе направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Советского Заполярья в период Великой Отечественной войны. Также указанным знаком могут награждаться общественно-государственные объединения, общественные объединения и организации, внесшие значительный вклад в проведение поисковой работы.

«Мы очень благодарны жителям, которые заботятся о родной области и вносят личный вклад в сохранение ее истории. Только совместными усилиями мы сможем сберечь и кратно умножить все богатства нашего Севера», – прокомментировал Андрей Чибис.

Удостоенные новых региональных наград северяне получат разовое денежное вознаграждение в размере 15000 рублей. Ежегодно каждым из особых знаков могут быть награждены не более пяти человек.

Первые нагрудные знаки «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении» будут вручены уже в текущем году.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, постановления губернатора Мурманской области, утверждающие положения об особых знаках «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении», опубликованы на официальном портале правительства Мурманской области.