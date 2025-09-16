В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
В Мурманской области удалось перезапустить процесс строительства жилья

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил положительную динамику в сфере жилищного строительства в регионе благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, действующим преференциям и инфраструктурным кредитам.

«Нам удалось перезапустить рынок жилья в Арктике и радикально нарастить темпы строительства: в 3 раза вырос общий ввод жилья, в 5 раз — строительство частных домов. Темпы работ впечатляют! По решению президента ипотека под 2% сохранена до 2030 года, поэтому призываю всех обратить на это внимание. По данным, которые приводят застройщики, люди покупают 2-, 3-комнатные квартиры, то есть для семей, чтобы жить на Севере», – сказал глава региона.

Напомним, по инициативе губернатора действует региональная программа «Свой дом в Арктике», выдано 1645 сертификатов, построено больше 1100 новых домов. Помимо этого, в рамках плана «На Севере – жить!» идёт активная стройка жилья для расселения северян, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Федеральный показатель по вводу жилья в этом году уже выполнен на 139% – почти 75 тысяч квадратных метров.

Как отметил глава региона, сегодня в работе находится 18 крупных объектов, охватывающих все сферы жизни северян: образование, здравоохранение, культуру, спорт. В частности, в Мурманске строится хирургический корпус онкодиспансера, Центр культурного развития на Аскольдовцев, бассейн на Кольском проспекте, выполняется проектирование пяти детских садов и школы в рамках реновации ЗАТО и др. Часть объектов уже завершены. Так, построен и открыт современный крытый бассейн в Североморске с 25-метровой чашей и запущен губернаторский лицей в Мурманске.

«Огромный объём работы выполнен по капитальному ремонту. Всего с 2019 года отремонтировано более 230 объектов. Это на 47% больше, чем за весь период с 2010 по 2018 годы. И эти темпы мы сбавлять не будем», – подытожил Андрей Чибис.

Правительством Мурманской области заключены соглашения с ведущими застройщиками страны на возведение в ближайшие 10 лет более миллиона квадратных метров жилья. Всего в регионе на данный момент строится 20 жилых домов, 80% квартир предназначены для продажи.

Подробный доклад о ходе строительства и капитального ремонта объектов в 2025 году в рамках плана «На Севере – жить!» на оперативном совещании представила руководитель профильного ведомства Александра Карпова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553396/#&gid=1&pid=1

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
