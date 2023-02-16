В Мурманской области уделяется особое внимание развитию внутреннего туризма

В Кольском Заполярье в год активного (приключенческого) туризма сделают акцент на развитии внутреннего туризма, формировании новых турпродуктов и национальных маршрутов, а также на внедрении программ лояльности для жителей региона. Об этом сообщил глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев на рабочей встрече с представителями туристских ассоциаций региона, которая состоялась 14 февраля в Центре управления регионом.

В настоящее время в регионе действует четыре туристские ассоциации, объединяющие профессионалов индустрии гостеприимства.

«Роль туристических сообществ растёт, профессионалы должны объединяться для решения общих задач. Мы обсудили планы совместной работы в год активного туризма, процесс формирования в регионе национальных маршрутов, а главное – внедрение представителями турбизнеса программ лояльности для жителей Мурманской области. Наша задача, чтобы каждый житель региона мог взглянуть на Мурманскую область глазами туриста и сделать это на особых условиях», – подчеркнул Александр Елисеев.

Все спецпредложения для местных жителей будут аккумулироваться в Туристском информационном центре Мурманской области MURMANSK.TRAVEL. Кроме того, в социальных сетях ТИЦ публикуются интересные подборки событий и активностей для туристов на территории Мурманской области, в том числе и новинки сезонов.

Также на встрече обсуждались вопросы организации качественных практик для студентов профильных специальностей. Показать профессию изнутри, дать конкретные практические навыки и сохранить желание работать по профессии – главные задачи студенческих практик.

«Если у ребят, которые проходят сегодня обучение по туристическим специальностям, возникнут проблемы при устройстве на практику или при её прохождении, они могут обращаться к нам в комитет. Мы готовы в ручном режиме подключаться к решению данных вопросов», – подчеркнул Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, подобные встречи, цель которых – прямой диалог власти и бизнеса для выработки решений по острым вопросам, будут проходить регулярно. Важно, что повестка встреч будет формироваться на основании предложений профессионального сообщества.

Фото: https://gov-murman.ru