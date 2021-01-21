В Мурманской области улучшения экономической ситуации в I квартале по сравнению с предыдущим ожидает каждый десятый руководитель организаций оптовой торговли

Мурманскстат подвёл итоги состояния деловой активности на оптовом рынке товаров в IV квартале 2020 года, в основу которого положены результаты ежеквартальных выборочных опросов, проводимых среди руководителей организаций оптовой торговли Мурманской облсати. В опросе приняли участие 29 организаций, различных по формам собственности и численности занятых.

Руководители 97 процентов организаций оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 3 процента – как «неблагоприятную» (в III квартале 2020 года – соответственно 93 и 7 процентов).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель статистического ведомства, распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в определённой степени внесло коррективы в деятельность оптовых организаций торговли. Так, если в I квартале 2020 года все организации этой сферы деятельности характеризовали экономическое положение как «благоприятное» и «удовлетворительное», то в остальные кварталы прошлого года этот показатель варьировал от 83 до 97 процентов.

Сводный показатель, характеризующий климат в организациях оптовой торговли, – индекс предпринимательской уверенности – в 2020 году принимал отрицательные значения, за исключением I квартала.

По оценкам руководителей, среди факторов, негативно влияющих на бизнес, лидирует высокий уровень налогов, его существенное давление отметили 79 процентов руководителей. На втором месте – «неплатёжеспособность покупателей» – 52 процента, на третьем – высокие транспортные расходы – 41 процент. Менее значимыми препятствиями в развитии бизнеса опрошенные посчитали «недостаток финансовых средств» (31 процент), недобросовестную конкуренцию и несовершенство законодательства (по 28 процентов). Только 3 процента руководителей полагают, что ограничений для деятельности их организаций нет.

Улучшения экономической ситуации в I квартале по сравнению с предыдущим ожидает каждый десятый руководитель, ухудшения – 14 процентов. Большинство руководителей (76 процентов) полагают, что ситуация не изменится.