В Мурманской области уменьшилось число пенсионеров, а средний размер пенсий - увеличился

Мурманскстат опубликовал на своём сайте доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе–октябре 2020 года».

Как сообщает статистическое ведомство, численность пенсионеров, состоящих на учёте и получающих пенсии в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, на 1 октября 2020 года составила 241,0 тысячу человек, что на 0,8% меньше, чем на 1 октября 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий на 1 октября текущего года составил 20216 рублей и увеличился по отношению к соответствующей дате 2019 года на 5,4%.