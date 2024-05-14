В Мурманской области уменьшилось количество фальшивых банкнот

В I квартале 2024 года в банковском секторе Мурманской области было обнаружено всего пять поддельных банкнот Банка России – на три меньше, чем за тот же период прошлого года. Четыре из них – купюры номиналом 5000 рублей и одна номиналом 1000 рублей.

«В Мурманской области в 2023 году наличный денежный оборот увеличился на 3,9% по сравнению с 2022 годом и составил 451,7 млрд рублей. Спрос на наличные деньги сохраняется, поэтому важно уметь определять подлинность банкнот самостоятельно. При сомнении в подлинности, проверять нужно как крупные купюры, так и банкноты низкого номинала, особенно в местах, где нет специальных приборов для проверки – на рынках, в мелких магазинах или киосках», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, самостоятельно проверить подлинность денег можно ориентируясь на подсказки бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России». Подробная информация об основных признаках подлинности российских банкнот размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».