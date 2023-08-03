В Мурманской области уменьшилось количество выявленных фальшивок

По итогам первого полугодия 2023 года в банковском секторе Мурманской области выявили 13 фальшивых банкнот Банка России – почти на 20 % меньше, чем в том же периоде годом ранее.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, чаще всего в регионе подделывают купюры номиналом 1 тысяча рублей и 5 тысяч рублей. Поддельных денежных знаков иностранных государств в отчётный период не выявлено. При этом в аналогичный период прошлого года было обнаружено 3 поддельные стодолларовые банкноты.

«Несмотря на то, что жители региона всё чаще расплачиваются за товары и услуги банковскими картами и смартфонами, наличность из обихода такие расчёты не вытеснили. Ознакомиться с признаками подлинности банкноты поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», где защитные признаки продемонстрированы в интерактивном формате. Без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки приложения, можно проверить купюру самостоятельно. Приложение рассказывает о четырёх типах признаков: проверяемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения», – советует заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Всю информацию о банкнотах и монетах Банка России, которые в настоящее время находятся в обращении, можно также найти на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».