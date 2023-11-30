В Мурманской области упрощён механизм трудоустройства несовершеннолетних граждан

Правительством Мурманской области в целях реализации проекта «Работа рядом» упрощена процедура подбора временной работы несовершеннолетним гражданам и получения материальной поддержки в период трудовой деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Расширение технических возможностей единой цифровой платформы «Работа в России» в 2023 году позволяет подросткам, желающим трудоустроиться в свободное от учёбы время, подавать в центр занятости одно заявление на временное трудоустройство в электронном виде. Сокращается время оформления документов на участие в проекте «Работа рядом» и количество взаимодействий несовершеннолетнего гражданина с центром занятости населения.