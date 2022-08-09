В Мурманской области упрощён порядок оформления на временное помещение в стационарную организацию

В рамках реализации поручения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе упрощена процедура оформления на временное помещение в стационарную организацию наиболее уязвимых категорий северян. Об этом на оперативном заседании регионального правительства 8 августа рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

В стационары, расположенные на территории Мурманской области, принимаются граждане, полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

Для получения этой меры поддержки гражданину или его законному представителю достаточно подать заявление непосредственно в выбранный дом-интернат, сопроводив документ заключением участкового врача об отсутствии противопоказаний к проживанию в стационарной организации с рекомендациями о принимаемых лекарственных препаратах и минимальным набором медицинских исследований. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и прохождение медицинской комиссии более не требуется.

В Мурманской области социальные услуги в стационарной форме предоставляют 12 организаций социального обслуживания, в том числе 11 государственных и 1 частный пансионат ООО «Август». Семьи, осуществляющие уход за пожилым людьми, в летний отпускной период могут воспользоваться упрощенной процедурой временного помещения пожилых людей и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания. Для этих целей в учреждениях организовано 30 мест.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, пожилым людям предоставляется одно – или двухместная палата, осуществляется уход и присмотр, при необходимости устанавливается индивидуальный медицинский пост. В среднем стоимость проживания в сутки составляет 2 тысячи рублей.

Контактная информация о домах-интернатах размещена на официальном сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/