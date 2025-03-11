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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.25 15:00

В Мурманской области упрощён порядок выплат для участников программы «Земский работник культуры»

В Мурманской области внесены изменения в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат работникам культуры, которые готовы переехать в наш регион для работы в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Нововведения направлены на повышение прозрачности и доступности программы поддержки специалистов.

Так, уточнены сроки отбора получателей выплат, подписания договоров и перечисления средств. Отбор получателей проводится на основе заявки, которую работник культуры должен подать до 15 июля текущего года. Комиссия рассматривает документы и принимает решение о заключении договора до 30 июля. Трудовой договор между работником и учреждением должен быть подписан до 1 сентября, а договор о предоставлении выплаты между министерством культуры региона, работником и учреждением культуры – до 15 сентября. Выплата перечисляется работнику не позже 1 ноября текущего года.

Также предусмотрено коллегиальное рассмотрение и оценка заявок; установлены критерии для отбора участников программы. Кроме того, предусмотрена возможность проведения дополнительного отбора получателей выплат. Так, в случае неполного распределения бюджетных средств Министерство культуры Мурманской области может провести дополнительный отбор получателей выплат.

Постановление размещено в Электронном бюллетене правительства Мурманской области.

Напомним, проект «Земский работник культуры» заработал по всей стране с начала этого года. Цель программы – привлечение специалистов в учреждения культуры в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек. Участники программы смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Программа реализуется в рамках государственной программы Мурманской области «Культура». В 2025 году на эти цели предусмотрено 18 млн рублей, из них 5,6 млн – из областного бюджета, 12,4 млн – из федерального.

Актуальная информация о программе «Земский работник культуры» размещена на сайте регионального Министерства культуры.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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