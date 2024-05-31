В Мурманской области упрощён порядок выплаты денежного вознаграждения за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения

По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерством региональной безопасности Мурманской области разработаны и внесены изменения в постановление «О денежном вознаграждении граждан за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», которыми упрощён порядок выплаты вознаграждения.

Так, конкретизирован перечень сведений, сообщаемых гражданами в полицию и условий для назначения выплаты; сокращён срок подачи гражданами заявления о выплате денежного вознаграждения; сокращён срок рассмотрения заявления граждан и принятия решения о выплате вознаграждения.

Граждане могут обратиться в полицию в течение 45 календарных дней с момента обращения и регистрации сообщения о правонарушении в полиции. Далее после регистрации заявления о вознаграждении в Министерстве региональной безопасности Мурманской области в полицию направляется запрос о подтверждении/не подтверждении соблюдения условий порядка. После поступления ответа регионального УМВД Министерство региональной безопасности принимает решение о выплате/отказе в выплате вознаграждения.

В случае принятия положительного решения выплата будет производится в течение 10 календарных дней. Таким образом, срок получения выплаты сокращается на целый месяц, – если раньше время от звонка в полицию до получения выплаты могло занимать до трёх месяцев, то сейчас – не более двух, отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru