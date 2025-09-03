В Мурманской области упрощен процесс льготного получения земли участниками специальной военной операции

По поручению главы региона Андрея Чибиса с 1 сентября текущего года улучшен процесс реализации участниками специальной военной операции своего льготного права на получение земельного участка.

Теперь у северян появилась возможность подачи всех необходимых заявлений и документов по принципу «одного окна». Приём участников СВО и членов их семей организован на базе государственного областного казенного учреждения «Центр технической инвентаризации» (ГОКУ «ЦТИ»), а первичную консультацию можно получить у специалистов администраций муниципальных образований региона.

Контактная информация муниципалитетов размещена на сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области.

Кроме того, увеличено время приёма граждан в ГОКУ «ЦТИ»: теперь в учреждение можно обратиться с 9.00 до 20.00 в понедельник и в среду.

Для удобства и упрощения процедуры можно воспользоваться возможностью предварительной записи на приём: через специальную онлайн-форму на сайте ГОКУ ЦТИ; по телефону контакт-центра 8 (8152) 689-637.

Как отмечает Министерство имущественных отношений Мурманской области, нововведения позволят увеличить доступность очной консультации, упростить порядок подачи необходимых заявлений по принципу «одного окна», избежать длительного ожидания в очередях и сделать процесс оформления льготного права на земельный участок более удобным и быстрым.

Фото: https://vk.com/gosfondsvo?z=photo-219915644_457253498%2Fca1c9d0caab5d368f1