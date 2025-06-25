27 июня по всей стране пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»Кольская АЭС отметит 52 года со дня пуска первого энергоблока
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 17:00

В Мурманской области упрощены правила получения регионального материнского капитала

В Мурманской области вступают в силу изменения, направленные на упрощение оформления и использования регионального материнского (семейного) капитала. Новые правила сокращают бюрократические барьеры для семей с детьми.

Для получения сертификата теперь предусмотрена новая опция подтверждения проживания. В случае отсутствия постоянной регистрации на территории области достаточно предоставить копию решения суда об установлении юридического факта постоянного проживания в регионе. Это изменение особенно значимо для семей, фактически проживающих в Мурманской области, но не имеющих формальной прописки.

Также сокращён перечень документов при распоряжении средствами капитала. Исключена необходимость предоставлять копию сертификата (дубликата сертификата) при подаче заявления на реализацию средств или их части. Данное упрощение касается всех направлений использования капитала – улучшения жилищных условий, образования детей и иных предусмотренных законом целей.

Целью изменений является повышение доступности мер поддержки для жителей региона, минимизация административных процедур и ускорение процесса получения средств. Новые правила позволят семьям тратить меньше времени на оформление документов и больше – на воспитание детей.

Актуальные формы заявлений и подробная информация доступны на онлайн-сервисе «Социальный навигатор».


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:30«Сын отца народов». Художественный сериал, 6 серия (16+)22:25«Сын отца народов». Художественный сериал, 7 серия (16+)23:20«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Только 20% молодёжи — за ипотеку, 43% — за аренду жилья-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 68 копеек, доллар теряет 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»