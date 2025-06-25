В Мурманской области упрощены правила получения регионального материнского капитала

В Мурманской области вступают в силу изменения, направленные на упрощение оформления и использования регионального материнского (семейного) капитала. Новые правила сокращают бюрократические барьеры для семей с детьми.

Для получения сертификата теперь предусмотрена новая опция подтверждения проживания. В случае отсутствия постоянной регистрации на территории области достаточно предоставить копию решения суда об установлении юридического факта постоянного проживания в регионе. Это изменение особенно значимо для семей, фактически проживающих в Мурманской области, но не имеющих формальной прописки.

Также сокращён перечень документов при распоряжении средствами капитала. Исключена необходимость предоставлять копию сертификата (дубликата сертификата) при подаче заявления на реализацию средств или их части. Данное упрощение касается всех направлений использования капитала – улучшения жилищных условий, образования детей и иных предусмотренных законом целей.

Целью изменений является повышение доступности мер поддержки для жителей региона, минимизация административных процедур и ускорение процесса получения средств. Новые правила позволят семьям тратить меньше времени на оформление документов и больше – на воспитание детей.

Актуальные формы заявлений и подробная информация доступны на онлайн-сервисе «Социальный навигатор».



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/