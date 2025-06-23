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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 11:00

В Мурманской области упростили получение социальных выплат для семей

В регионе вступают в силу изменения, которые сделают процесс оформления социальных выплат более простым и удобным для жителей. Новые правила касаются выплат при рождении двойни или тройни, пособий для первоклассников и юбилейных выплат супружеским парам (50, 55, 60+ лет совместной жизни).

Все выплаты теперь будут обрабатываются через единый Центр социальной поддержки. Это значит, что больше не нужно собирать справки из других районов области.

Для многодетных семей введён автоматический порядок выплат ко Дню знаний – если в системе уже есть необходимые данные, обращаться лично не потребуется.

Список документов сокращён, например, справка из школы теперь будет запрашиваться у образовательных учреждений в рамках межведомственного взаимодействия.

При расчёте нуждаемости будут учитываться доходы полного состава семьи (включая всех совместно проживающих родственников) за год, а не за 3-6 месяцев, как раньше, что сделает оценку материального положения более объективной.

«Эти изменения позволят получать помощь быстрее и с минимальным количеством документов», – пояснили в Министерстве труда и социального развития региона.

Об этих и других мерах поддержки, предоставляемых в регионе, можно узнать в онлайн-сервисе «Социальный навигатор».

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